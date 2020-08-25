?>?> قصف جديد على غزة وحماس تحمل الاحتلال نتائج التصعيد والحصار - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 آب 2020 ساعة 10:53

قصف جديد على غزة وحماس تحمل الاحتلال نتائج التصعيد والحصار

قصف جديد على غزة وحماس تحمل الاحتلال نتائج التصعيد والحصار
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح على تويتر "هاجمت طائرات حربية ودبابات مواقع عسكرية وبنية تحتية تحت الأرض (نفق) لحركة حماس جنوب قطاع غزة".

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت أرضا خالية، ومواقع رصد تابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في مناطق تقع جنوبي القطاع. ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف.

في غضون ذلك أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد 4 من عناصرها في انفجار وقع في حي الشجاعية (شرقي مدينة غزة).

وقالت السرايا، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن العناصر الأربعة الذين قضوا في الانفجار هم: إياد جمال الجدي (42 عاماً) ومعتز عامر المبيض (29 عاماً) ويعقوب منذر زيدية (25 عاماً) ويحيى فريد المبيض (23 عاماً).

ووقع الانفجار في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، ولم تكشف سرايا القدس عن أسباب الانفجار، أو تفاصيل حوله.

من جهتها، حمّلت حماس الاحتلال نتائج وتداعيات استمرار التصعيد العسكري ضد قطاع غزة وإحكام حصاره.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن غياب القرارات الرادعة للاحتلال واستمرار التطبيع معه دفعاه للتمادي في جرائمه وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب برهوم المجتمع الدولي وأصحاب القرار في المنطقة بضرورة الخروج عن صمتهم، والعمل على لجم العدوان الإسرائيلي وإنهاء حصار غزة.

وفي السياق، قالت جمعية رجال الأعمال بغزة إن نحو 2000 منشأة صناعية تضررت بشدة بفعل تشديد الكيان الاسرائيلي حصاره على القطاع وإغلاق المنفذ التجاري الوحيد. وحذّرت من تداعيات توقف جميع مرافق الحياة الاقتصادية وإصابتها بالشلل جراء تفاقم حالة الإغلاق والحصار المشدد للأسبوع الثاني على التوالي.

ومنذ نحو أسبوعين، قررت سلطات الاحتلال إغلاق بحر غزة كاملا أمام الصيادين حتى إشعار آخر، كما أصدرت قرارات لاحقة بمنع إدخال مواد البناء والوقود، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة، كما تقول.

وتقول حركة حماس إن مطلقي البالونات الحارقة -التي تتسبب في إشعال حرائق بالمناطق المحاذية للقطاع- يسعون لإجبار المحتلين على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار على غزة.
رقم : 882339
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية
جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية
بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء
بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء
25 آب 2020
إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق
إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق
25 آب 2020
صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية من الذكريات
صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية من الذكريات
25 آب 2020
جولة جديدة من الاحتجاجات في إقليم كردستان... الأسباب والأهداف
جولة جديدة من الاحتجاجات في إقليم كردستان... الأسباب والأهداف
25 آب 2020
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
24 آب 2020
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
24 آب 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
24 آب 2020
ما هو السر وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟
ما هو السر وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟
24 آب 2020
أهداف وآفاق بيع مقاتلات ‘‘إف - 35‘‘ إلى الإمارات
أهداف وآفاق بيع مقاتلات ‘‘إف - 35‘‘ إلى الإمارات
24 آب 2020
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
22 آب 2020
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
22 آب 2020
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
22 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس