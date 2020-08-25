?>?> زيادة إنتاج المكثفات الغازية في بارس الجنوبي بنسبة 87 بالمئة - اسلام تايمز
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الثلاثاء 25 آب 2020 ساعة 10:57

زيادة إنتاج المكثفات الغازية في بارس الجنوبي بنسبة 87 بالمئة

زيادة إنتاج المكثفات الغازية في بارس الجنوبي بنسبة 87 بالمئة
واشار "هادي هاشم زاده فرهنك" في مقابلة مع مراسل "إرنا" اليوم الثلاثاء بالتزامن مع أسبوع الحكومة، إلى أن تطوير حقل بارس الجنوبي لا يزال جاريا، وقال: ان مصفاة "ستاره الخليج الفارسي" لتكثيف الغاز، تعتبر أول مصفاة مصممة على أساس تغذيتها بالمكثفات الغازية بطاقة 360 ألف برميل في اليوم، بما في ذلك وحدات التقطير وتنقية غاز البترول المسال والتحويل الحفاز وتكرير النفتا والأزمرة والكيروسين وتكرير زيت الغاز، لإنتاج البنزين والديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات في مصفاة بندر عباس للنفط.
ويتم توفير الخامات اللازمة لهذه المصفاة عن طريق خط أنابيب بطول أكثر من 485 كم من مصافي حقل بارس الجنوبي.

كما أعلن الرئيس التنفيذي لمجمع بارس الجنوبي للغاز عن زيادة بنسبة 99 بالمئة في إنتاج الكبريت وقال: أن هذه الزيادة مهمة جدا أيضا في مختلف الاستخدامات والصادرات.

وحقق تطوير حقل بارس الجنوبي في السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات للبلاد، حيث أدت الزيادة في إنتاج المكثفات الغازية إلى جانب تطوير قطاعات أخرى من صناعة النفط إلى نمو كبير في مختلف المنتجات وربحية عالية في هذه الصناعة.
رقم : 882342
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