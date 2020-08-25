?>?> ما قصة تحرك بومبيو وكلبة حراسة بايدن؟ - اسلام تايمز
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الثلاثاء 25 آب 2020 ساعة 11:00

ما قصة تحرك بومبيو وكلبة حراسة بايدن؟

ما قصة تحرك بومبيو وكلبة حراسة بايدن؟
غير ان باحثين سياسيين يرون ان هناك عدة ملفات في سلة الاهداف الامريكية التي يحملها وزير الخارجية مايك بومبيو خلال زيارته للمنطقة تتجاوز ما هو معلن في الترويج الاعلامي الامريكي الاسرائيلي المرافق له.

واعتبروا ان قطف ثمار التطبيع اصبحت سهلة جداً بالنسبة لبومبيو مع موافقة بعض الانظمة العربية من جانب ومن جانب آخر فان الهدف من اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان توقيع اتفاقية السلام بين الامارات والاحتلال الاسرائيلي سيتم في واشنطن، يراد منه توظيف هذه الاتفاقية كزخماً اعلامياً في معركته الانتخابية.

واشاروا الى ان من الملفات الساخنة في سلة بومبيو هي بحث النفوذ الصيني مع كيان الاحتلال الاسرائيلي ووضع فيتو على التعاون مع الصين، والترويج الاعلامي المفبرك للتخويف من ايران من اجل عقد صفقات بيع الاسلحة الامريكية.

لكن الباحثين اكدوا ان الاهم ما يشغل بال الادارة الامريكية هو تثبيت حكومة يمينية في الكيان الاسرائيلي المهزوزة التي تعصف بها الرياح وتكاد تسقط، لذا بات من الضروري ترتيب البيت الداخلي الاسرائيلي، كي تساعد ترامب في الوصول الى الاصوات الانجيلية الصهيونية، ومنع الاحزاب الاسرائيلية من الذهاب الى انتخابات رابعة والتي من شأنها تضعف حظوظ ترامب في الانتخابات الامريكية الرئاسية.

وقالوا ان ترامب يستميت حالياً من اجل الفوز بالانتخابات، وبالتالي في احد المجالات للولوج اليها هو الترويج بانه قد حقق نصراً في الشرق الاوسط مما يؤدي في نظره الى زيادة عدد الناخبين الذين قد يصوتون لصالحه خاصة من قبل اللوبي الصهيوني وهو الاهم، مشيرين الى ان اتفاقية السلام بين الامارات وكيان الاحتلال الاسرائيلي تصب في هذا المجال.

على خط آخر، بين مراقبون ان الاسرائيليين يريدون من بومبيو ان يمنع ادارته من تزويد الامارات بطائرات اف 35 المقاتلة العملاقة من اجل المحافظة على التفوق العسكري الاسرائيلي في ظل توازن الرعب الذي يعيشه كيان الاحتلال وسط تصاعد قوى اقليمية باتت تهدد المحتل.

فيما لفت اخرون الى ان ترامب يتوجس خيفة من فوز منافسه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بعدما اختار كامالا هاريس نائبة له التي تعتبر احدى كلاب الحراسة الصهيونية في المنطقة، بمعنى ان بايدن يحاول ان ينافس ترامب في مسألة الولاء اللوبي الصهيوني عن طريق تعيين نائبة صهيونية له، كما اعتبروا ان زيارة بومبيو ليست في مصلحة العرب.
رقم : 882344
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