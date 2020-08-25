?>?> البرلمان الكويتي يقترح قانونا لحل مشكلة البدون نهائيا - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 آب 2020 ساعة 14:00

البرلمان الكويتي يقترح قانونا لحل مشكلة البدون نهائيا

البرلمان الكويتي يقترح قانونا لحل مشكلة البدون نهائيا
ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر نيابية؛ أن الاقتراح تضمن منح البطاقة المدنية للفئات الثلاث حتى الانتهاء من تسوية أمورها، لافتة إلى أن الفئات التي تمنح الجنسية هي حملة إحصاء 1965 وأبناء الكويتيات إذا طلقت طلاقا بائنا، أو زوجها أسير وأبناء الشهداء، ومن لديهم ملفات في اللجنة العليا قبل عام 1965، والمشاركون في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، والعاملون في القطاع النفطي والعسكري والحكومي والقطاع الخاص قبل العام 1965، والذين قاموا بأعمال جليلة خصوصا أصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة.

وذكرت المصادر أن الفئة الثانية لمن لديهم إثباتات ما بعد 1965، ويمنح هؤلاء إقامة لمدة 15 عاما، ويمنحون الحقوق المدنية والاجتماعية وينظر في تجنيسهم.

وأوضحت أن الفئة الثالثة تشمل من سجلوا في إحصاء 1980 وما بعد، وهؤلاء يمنحون إقامة لمدة 5 سنوات مع تعديل أوضاعهم.

مشيرة إلى أن الحقوق المدنية والاجتماعية تتضمن حق الطبابة والتعليم ومنح بطاقة التموين ورخص القيادة ومعاملات الأحوال الشخصية ومنح جواز سفر ونهاية الخدمة وممارسة الأنشطة التجارية.

ويعاني "البدون" من حرمانهم الجنسية الكويتية والهوية ما يجعل الحصول على متطلبات الحياة الأساسية التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون أمرا مستحيلا، مثل التعليم المجاني، الرعاية الصحية، العمل في القطاع الحكومي والملكية وتوثيق عقود الزواج والطلاق إضافة لحق السفر والتنقل.

ويعود مصطلح البدون إلى "أهل البادية" الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً للقانون الكويتي بـ"الأجنبي المخالف للقانون" أو "المقيم غير القانوني".
رقم : 882377
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية
جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية
بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء
بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء
25 آب 2020
إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق
إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق
25 آب 2020
صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية من الذكريات
صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية من الذكريات
25 آب 2020
جولة جديدة من الاحتجاجات في إقليم كردستان... الأسباب والأهداف
جولة جديدة من الاحتجاجات في إقليم كردستان... الأسباب والأهداف
25 آب 2020
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
24 آب 2020
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
24 آب 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
24 آب 2020
ما هو السر وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟
ما هو السر وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟
24 آب 2020
أهداف وآفاق بيع مقاتلات ‘‘إف - 35‘‘ إلى الإمارات
أهداف وآفاق بيع مقاتلات ‘‘إف - 35‘‘ إلى الإمارات
24 آب 2020
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة بالتضحية والايثار
22 آب 2020
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
13 دولة بمجلس الأمن تعارض استخدام ‘‘آلية الزناد‘‘ ضد إيران
22 آب 2020
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
الاتفاق النووي..هكذا وقعت الادارة الاميركية في شرك اعمالها
22 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس