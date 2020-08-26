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الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 09:36

ارتفاع وفيات كورونا بالولايات المتحدة الى 178 الفا و513 حالة

ارتفاع وفيات كورونا بالولايات المتحدة الى 178 الفا و513 حالة
وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة إنها سجلت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودا من 14 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم العاشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84 ألفا و996، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634.

هذا وفي أستراليا، سجلت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و149 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الولاية قد سجلت أمس الثلاثاء ثماني وفيات و148 إصابة.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 4 آلاف و916 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و650 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 56 ألفا و821 إصابة، و61 ألفا و450 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.

كما قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1271 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و47 ألفا و134 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 3 ملايين و669 ألفا و995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116 ألفا و580 وفاة.

وفي ألمانيا (أكبر إقتصادات أوروبا)، قالت زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ أنغريت كرامب كاربنباور إن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت الثلاثاء على تمديد إجراءات لكبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وبعد حوالي ٧ ساعات من المحادثات، توصل المحافظون الذين تنتمي إليهم المستشارة أنجيلا ميركل، وشركاؤهم في الائتلاف الديمقراطيون الاشتراكيون أيضا إلى اتفاق لتمديد مساعدات مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
رقم : 882496
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