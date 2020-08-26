الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 09:41

اليمن: 'المجلس الانتقالي' ينسحب من محادثات تنفيذ اتفاق الرياض

اليمن:
وأرجع "الانتقالي الجنوبي" في رسالة للسعودية هذا القرار لأسباب عدة، وهي تزايد وتيرة التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على حكومة هادي في محافظة أبين، وكذلك استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب، بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، ضمن القوات المحسوبة على حكومة المستقيل هادي.

كما ذكرت ضمن أسباب قرار تعليق المشاركة، عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى وعدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة، إضافة إلى استمرار القوات المحسوبة على حكومة هادي في استهداف المدنيين بمحافظة شبوة ووادي حضرموت والمهرة، حسب الرسالة.

ومن ضمن الأسباب -حسب المجلس الانتقالي الجنوبي- انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، واستمرار انهيار العملة.

وتحاول السعودية تنفيذ اتفاق الرياض، الذي جرى اقتراحه لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لإنهاء الصراع بين الميليشيات الجنوبية وحكومة المستقيل هادي.

وتضمنت الآلية الجديدة لاتفاق الرياض تخلي "المجلس الانتقالي" عن الإدارة الذاتية وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء الحالي بحكومة المستقيل هادي "معين عبد الملك"، ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
رقم : 882498
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
26 آب 2020
ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟
ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟
26 آب 2020
الإمارات تتحول إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفي حُنين من التطبيع
الإمارات تتحول إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفي حُنين من التطبيع
26 آب 2020
الوكالة الدولية للطاقة الذرية واختبار المصداقية مع ايران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية واختبار المصداقية مع ايران
26 آب 2020
جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية
جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية
25 آب 2020
بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء
بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء
25 آب 2020
إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق
إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق
25 آب 2020
صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية من الذكريات
صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية من الذكريات
25 آب 2020
جولة جديدة من الاحتجاجات في إقليم كردستان... الأسباب والأهداف
جولة جديدة من الاحتجاجات في إقليم كردستان... الأسباب والأهداف
25 آب 2020
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
24 آب 2020
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
24 آب 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
24 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس