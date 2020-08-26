الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 09:48

قيادي في الجهاد الإسلامي: الشعوب ستقف في وجه تطبيع حكامها

قيادي في الجهاد الإسلامي: الشعوب ستقف في وجه تطبيع حكامها
وفيما لفت عطايا خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن طبيعة العلاقة بين دول المطبعة مع كيان الاحتلال ومشغليها تؤدي الى إداء دور وظيفي، شدد على أن هذه العلاقات أسست منذ سنوات طويلة.

ونوه إلى أن الإدارة الأميركية حاولت تعويض خسارتها في تمرير مشروع ما سمي بصفقة القرن عبر تطبيع الإمارات مع كيان الإحتلال، مشيراً إلى أن هذا التطبيع كان ضرورياً بالنسبة لترامب ونتانياهو في حملتهما الإنتخابية، كما استخدمت أميركا هذا التطبيع لتوجيه ضربة استباقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد فشلها في حربها على سوريا ومحور المقاومة.

وتابع عطايا بأن لا توجد مصلحة لأي دولة عربية أن تطبع علاقاتها مع كيان الاحتلال لأن ذلك سيرتد عليها سلباً بسبب وجود شعوب عربية حية، مضيفاً: نحن نؤمن بأن جزءا كبيرا من الشعب الإماراتي سيواجه هذه الاتفاقية بين كيان الإحتلال والإمارات، كما لم يستطع نتانياهو زيارة البحرين لدواع أمنية، كما لم يستطع أن يذهب الى الإمارات لهذه الأسباب كذلك.

وأكد عطايا بأن: هناك أعداء كثر لكيان الإحتلال الذي يرتكب مجازر يومية بحق العشب الفلسطيني، لكن المشكلة هي أن قرار الأنظمة العربية بيد الإدارة الأميركية.. لكن يقظة الشعوب العربية منعت من تسريع إعلان هذه العلاقات.
رقم : 882502
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
26 آب 2020
ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟
ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟
26 آب 2020
الإمارات تتحول إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفي حُنين من التطبيع
الإمارات تتحول إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفي حُنين من التطبيع
26 آب 2020
الوكالة الدولية للطاقة الذرية واختبار المصداقية مع ايران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية واختبار المصداقية مع ايران
26 آب 2020
جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية
جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية
25 آب 2020
بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء
بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء
25 آب 2020
إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق
إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق
25 آب 2020
صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية من الذكريات
صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية من الذكريات
25 آب 2020
جولة جديدة من الاحتجاجات في إقليم كردستان... الأسباب والأهداف
جولة جديدة من الاحتجاجات في إقليم كردستان... الأسباب والأهداف
25 آب 2020
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني دون مشاركة الجمهور
24 آب 2020
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
روسيا تنصف حزب الله... حزب الله ‘‘صمام أمان‘‘ اللبنانيين
24 آب 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
الرئيس روحاني يرعى تدشين خطين لنقل الغاز في البلاد
24 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس