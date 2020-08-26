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الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 09:53

بومبيو في البحرين بعد فشله في السودان

بومبيو في البحرين بعد فشله في السودان
والعاصمة البحرينية هي المحطة الثالثة في جولة بومبيو في الشرق الأوسط التي استهلها في الكيان الإسرائيلي ثم السودان، ومن المقرر أن يختتمها في الإمارات.

وزعم بومبيو في تغريدة بعد وصوله إلى البحرين و من دون إشارة الى الحروب التي أشعلتها واشنطن في المنطقة، "إن المنطقة بحاجة إلى وحدة دول الخليج (الفارسي) الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة إيران وبناء سلام وازدهار دائمين"، حسب تعبيره.

وأضاف بومبيو أن اتفاقية "التطبيع بين إسرائيل والإمارات"، التي تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين، "تظهر أن السلام قابل للتحقيق"، على حد تعبيره.

وكان وزير المخابرات للإحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين قد ذكر البحرين بالاسم مؤكدا أنها قد تحذو حذو الإمارات في التطبيع.

وفشل بومبيو في تحقيق أهدافه في السودان حيث أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وزير الخارجية الأميركي خلال لقائهما في الخرطوم أن حكومته انتقالية ولا تمتلك تفويضا للتطبيع مع "إسرائيل".

هذا وعلق مارك لافيرن مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي في باريس "إنه فشل بالنسبة إلى الأمريكيين الذين كانوا يحسبون أنهم قادرون على إجبار بلد فقير وهش مثل السودان على تطبيع علاقاته مع "إسرائيل"، لكن الحكومة السودانية ردت بحكمة".

يذكر ان البحرين، التي يجمعها تواصل مع الكيان الإسرائيلي منذ التسعينيات، كان أول بلد خليجي يرحب باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.
رقم : 882506
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