تطورات أوضاع مصابي كورونا من اللجنة الدستورية السورية

وأكد المصدر أنه بناء على طلب من الأمم المتحدة سيتم اليوم إجراء فحوصات متقدمة للمصابين الأربعة للكشف عن مرحلة تطور المرض لديهم ودرجة العدوى في الوقت الحالي، وإن كان من الممكن استئناف جلسات الحوار أو الاستمرار بتعليقها، مع الإشارة إلى وجود تحقيق طبي للكشف عمن خالط المصابين الأربعة.



وقال المصدر: إن المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون تشاور يوم أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتم الاتفاق على توجيه طلب إلى السلطات الطبية السويسرية لإجراء الفحوصات المتقدمة، وبناء على نتائجها يتخذ قرار استئناف الجلسات أو إيقافها وتأجيلها إلى وقت لاحق.