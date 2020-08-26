واشار فاسیلي نيبينزيا الى رفض اندونيسيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي، طلب اميركا القائم على إعادة فرض الحظر الدولي على ايران، معرباً عن أمله بتخلي واشنطن عن مقترحها حول تفعيل "آلية الزناد" ضد ايران.



ووصف طلب اميركا حول "آلية الزناد" بأنه غير شرعي ولن يثمر عن نيل مآربها.



وفي هذا السياق كتب مساعد مندوب روسيا في الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي، على حسابه الشخصي في موقع تويتر، ان موقف رئيس مجلس الامن يعني ان "آلية الزناد" لن تثمر عن نتيجة.



ويشار الى ان الرئيس الاندونيسي الدوري لمجلس الامن الدولي ديان دجاني نوه، في تصريحه أمس الثلاثاء، الى عدم حصول الاجماع بين البلدان الاعضاء في مجلس الامن الدولي بشأن إعادة فرض الحظر على ايران، عادّاً مجلس الامن بأنه لايستطيع اتخاذ خطوات حول طلب اميركا بهذا الشأن.