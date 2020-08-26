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الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 12:36

الديهي: التضييق على مراسم عاشوراء تعدٍ صارخ على القيم والشعائر

الديهي: التضييق على مراسم عاشوراء تعدٍ صارخ على القيم والشعائر
وأضاف عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" (الثلاثاء 25 أغسطس 2020) إن ما يجري في البحرين من مواجهة النظام للشعائر وإقامتها بحجة جائحة كورونا "يكشف فداحة الداء الطائفي الذي يعاني منه هذا النظام ومسؤوليه".

وتابع بالقول إن المساجد في الإسلام "لا تدان ولا تعاقب، وتوقيف المسجد عن وظيفته الشرعية تعد عليه ولا يمكن لأي نظام أن يعطل المساجد لا دائماً ولا مؤقتاً، لأن المساجد وظيفتها دائماً وأبداً في خدمة الشريعة وتعد النظام البحريني على مسجد الزهراء هو اعتداء صارخ ووقح على الوظيفة الشرعية لهذه المساجد".

وتساءل الديهي عن الأسباب التي تقف خلف قرارت النظام البحريني التي وصفها بـ "القرقوشية" وهل القصد من ورائها تقليص وتطويق "الجذوة والحماسة في نفوس وقلوب السائرين على درب الحسين(ع) والمُحيين لثورته؟"، مشدداً على أن ذلك "رهان خاسر وغبي لا يصدر إلا من أناس أعمى الحقد بصيرتهم".

وأكد الشيخ الديهي على أن الشيعة في البحرين كبارهم وصغارهم أصحاب عقيدة راسخة لا يمكن أن تتزلزل "مهما أوغل النظام في محاولة النيل منهم ومن عقيدتهم أو محاربة شعائرهم ووجودهم، وهي عقيدة لا تموت، ولا يلغيها قرار بإقفال حسينية أو مسجد".

وجدد نائب أمين عام الوفاق تأكيده على أن الشأن الديني للطائفة الشيعية "شأن مستقل ولا جدال فيه، وما يقوم به النظام البحريني من بعض التدخلات السافرة من منع مكبرات الصوت أو الغلق التعسفي للمساجد يمثل إعتداء على حقوق طبيعية، ومصادرة واضحة لحرّية ممارسة الشعائر الدينية المكفولة شرعا وقانوناً".

وختم بالقول إن انضباط والتزام المشاركين في عاشوراء بالضوابط الصحية الصارمة في مجالس العزاء والمواكب أدى إلى غضب "الصحافة الصفراء .... وما خطاب الكراهية العفن من صحفيين مستأجرين إلا نتاج مشاريع فتنوية ستفشل ولن يكتب لها النجاح، ولذا فلتمت هذه الصحافة غيظا مليون مرة".
رقم : 882547
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