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الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 12:44

الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا

الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
ووصف الرئیس روحاني الیوم الاربعاء خلال اجتماع اعضاء الحکومة وعلى اعتاب ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)، وحادثة عاشوراء بانها ملحمة كبيرة جسدت المطالبة بالعدالة والحق والتصدي للانحراف عن الدين.

واکد اننا الیوم وامام مؤامرات الاعداء والضغوط التي يمارسونها علينا وكذلك في ظل المؤامرات التي تحيكها امريكا ضد الشعب الايراني، بأمس الحاجة الى الالتزام بثقافة عاشوراء مؤكدا ان الشعب الايراني ومن خلال مقاومته وصموده تمكن من مواجهة القوى الكبرى وتحقيق النصر الكبير امامهم.

وتابع بالقول ان صمود الشعب الايراني جعل امريكا منهزمة امام الدبلوماسيين الايرانيين كما ان صمود الشعب هو الذي وضع امريكا امام هزائم متتالية في مجلس الامن مؤكدا اذا كان الشعب الايراني يستسلم قبل عامين وكان يعبر عن العجز فان العدو كان يركعنا في ذلك الحين.

واضاف ان الشعب الايراني و رغم كل الضغوطات و الصعوبات لم يستسلم امام العدو بينما كان العدو يخطط لايصالنا الي نقطة الانهيار لكنه فشل.

وفيما اشار رئيس الجمهورية الى ان ثمة انتقادات للحكومة قال اننا صامدون و ان الاسواق الايرانية تسودها ظروف احسن مقارنة مع ما تمر بها اوروبا.

وقال ان الحكومة الحالية نجحت في افتتاح اكبر مشاريع في تاريخ البلاد في ظل تفشي كورونا والحظر المفروض على البلاد بينما ان باقي دول العام واجهت صعوبات في ضمان ما تحتاجه شعوبها في ظل تفشي فيروس كورونا مما لجأ بعض هذه الدول الى السرقة الجوية لتلبية حاجات شعوبها من الكمامات بينما ان الشركات المعرفية في ايران عملت على مدار الساعة لمعالجة مشاكل الناس كما اننا تمكنا من افتتاح اكبر مشاريع في تاريخ البلاد في ظل الحظر المفروض علينا.

واشار الی تقديم خدمات صحية بالمجان لمعالجة المصابين بكورونا في البلاد وقال ان الحكومة تمكنت من افتتاح 21 مشروعا كبيرا منذ بداية العام الجاري ( بدأ في 21 مارس 2019) ودعا الى مقارنة هذه الانجازات مع دول اخرى قائلا انها مؤشر على تحقيق مكاسب كبيرة في البلاد.

واضاف ان الحکومة تمكنت من زيادة حجم انتاج المحاصيل الزراعية في البلاد من 97 مليون طن الى 130 مليون طن رغم العقوبات المفروضة على البلاد معتبرا ذلك من انجازات التي حققتها الحكومة.
رقم : 882550
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