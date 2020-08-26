المرزوقي: تطبيع الأنظمة المستبدة مع الكيان الصهيوني غير مستغرب



وأضاف المرزوقي، خلال مشاركته في نشاط لحزب “العدالة والتنمية” المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، “لا أستغرب حملات التطبيع لأن جبل الجليد تنكشف طبقاته وكل الأنظمة التي ستطبع مع إسرائيل هي جزء من منظومة الاستبداد”.



وأوضح أن “الإمارات التي تطبع مع إسرائيل هي الوكيل المكلف بتدمير الأمة وأحلامها اليوم”.



وأردف: “نحن مع السلام وليس الاستسلام والقضية الفلسطينية هي جزء من التحرر العربي”.



وتابع: “الفلسطينيون هم الذين بدؤوا الربيع العربي من خلال الانتفاضات المباركة التي قاموا بها ومن خلال صمود أهل غزة”.



واستدرك: “الثورات المضادة ستصفى كما صفي الاستعمار في الوطن العربي لأن الشعوب تعرف طريق النجاح رغم شراسة هذه الثورات”.