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الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 12:49

بعيدي نجاد يعلق على رفض طلب اميركا إعادة الحظر على إيران

بعيدي نجاد يعلق على رفض طلب اميركا إعادة الحظر على إيران
وفي تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في تويتر ، فجر اليوم الاربعاء، قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن: اليوم رئيس مجلس الأمن قال ردا على سؤال حول الإجراء الذي ينوي اتخاذه حول طلب أميركا لإعادة الحظر ضد إيران: نظرًا لاختلاف العديد من أعضاء مجلس الأمن مع بعضهم البعض، لا يوجد إجماع حول هذه القضية، ولا يمكن اتخاذ إجراء بشأن الاقتراح الأميركي، نهاية الاجتماع!.

وكان رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان دجاني، قد اعلن عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس بشأن طلب الولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد لاستئناف الحظر ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب.

وقال رئيس مجلس الامن الدولي: لقد تلقيت رسائل من عدد كبير من الدول الأعضاء، من الواضح لي أن هناك عضوًا واحدًا له موقف واحد من هذه القضية، بينما لدى عدد كبير من الدول الأعضاء وجهات نظر مختلفة، في رأيي، لا يوجد توافق في المجلس، وبالتالي، لا يمكن للرئيس اتخاذ المزيد من الإجراءات.
رقم : 882554
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