واشنطن ترد على طلب الخزعلي بمساعدة العراق في مواجهة تركيا

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، لشؤون العراق، ديفيد كوبلي: "نود أن تعمل تركيا والعراق معا لحل المخاوف بشأن وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. من المهم احترام السيادة العراقية، لكن من المهم أيضا الاعتراف بالمصالح الأمنية الخاصة لتركيا".



وأضاف كوبلي في إحاطة إعلامية، أن "أفضل طريقة لحل كل هذه المشاكل هي أن يعمل الجانبان معا. وآمل أن نتمكن من لعب دور ما في تعزيز هذا الموقف بحيث يؤدي إلى الاستقرار ويلبي مصالح الجانبين".



وكان زعيم عصائب اهل الحق الشيخ قيش الخزعلي قد طالب في كلمته بمنائبة محرم الحرام واشنطن اذا كانت صادقة في قولها بدعم العراق ان تدعمه مقابل الاعتداءات التركية المتكررة على اراضيه.