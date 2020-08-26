وأضاف، يبدو أنه لا علاج لمشكلة غزة، وليس لدى إسرائيل خيار "شمشون" لهدم أبوابها، بحيث ستبقى غارقة في هذه المحنة لسنوات عديدة، مشيرا الى أن "اسرائيل" حلمت بالسلام مع بعض الدول العربية، واليوم تحقق ذلك باتفاقية سلام ثالثة مع الإمارات،.



وزعم احيمائير أن الاماراتيين استقبلوا الاتفاقية بترحيب لطيف وأذرع مفتوحة، بعكس الأردن ومصر. وقارن بين الوضع مع بعض الحكومات العربية والوضع في فلسطين معتبرا أن بعض الدول تفتح باب السلام بينما أصوات الانفجارات تتصاعد على الحدود مع غزة.



وقال، على الرغم من احتمال توسع دائرة السلام مع الدول العربية، فانه لا يوجد احتمال للسلام مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، و لا مع غزة.



وخلص الى القول، بالتالي فإن حلم تحول غزة إلى دبي أو سنغافورة يبقى حلما مضحكا وهلوسة، ومن الأفضل أن يستيقظ الإسرائيليون من هذا الوهم. وعلى هذا الأساس، فإن طائرات "إف35" للإمارات ليست هي ما يقلق اسرائيل، وإنما البالونات الحارقة.