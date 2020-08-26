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الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 14:25

نتنياهو يطلق التهديدات بعد ”حدث أمني” مزعوم

نتنياهو يطلق التهديدات بعد ”حدث أمني” مزعوم
وقال نتنياهو في بيان "سنرد بقوة على أي هجوم ضدنا" مضيفا "أنصح حزب الله بعدم اختبار قوة إسرائيل"، على حد تعبيره.

وكان جيش الإحتلال قد زعم قصف نقاط مراقبة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان ردا على إطلاق نار استهدفه ليلا.

واعتدت قوات الاحتلال الصهيوني على الاراضي اللبنانية، واطلقت أكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة في محيط الطريق الممتد بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا، جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق طائرات الإحتلال من دون طيار في أجواء المنطقة.

وأطلق العدو قذائف ضوئية من عيار 155 ملم من مرابضه في “الزاعورة” في سفوح الجولان في أجواء المنطقة المقابلة لبلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان، وتسببت بنشوب حريق قبالة بلدة ميس الجبل جنوب لبنان. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف ضوئية في أجواء مستعمرة المنارة. ونوه مراسل المنار الى ان كل المعلومات المتواترة عن حدث أمني صادرة عن العدو ولم تصدر اية معلومات من الجانب اللبناني.
رقم : 882572
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