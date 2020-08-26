أردوغان يحذر اليونان تجنب أي خطأ يمكن أن يؤدي لخرابها

وقال اردوغان إن بلاده عازمة على فعل كل ما يلزم للحصول على حقوقها في البحرين الأسود والمتوسط وبحر إيجه؛ وأشار إلى تصميم تركيا للقيام بكل ما يلزم على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري؛ وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد للتوتر بين أنقرة وأثينا في شرق المتوسط، حيث فاقم اكتشاف حقول غاز كبيرة في السنوات الماضية نزاعات قديمة بين البلدين المجاورين بشأن الحدود البحرية.



كما دعا أردوغان في كلمة ألقاها خلال فعالية لإحياء ذكرى نصر الأتراك السلاجقة العسكري على الإمبراطورية البيزنطية في "ملاذكرد" في القرن الحادي عشر، الدول النظيرة لبلاده على تفادي الأخطاء التي قال إنها ستجلب إليهم الدمار.



وأضاف اردوغان : “لن نساوم على ما هو من حقنا… عازمون على فعل كل ما يلزم”.