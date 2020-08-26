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الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 16:32

ماذا كان فحوى رسالة الكاظمي الى الرئيس السوري؟

ماذا كان فحوى رسالة الكاظمي الى الرئيس السوري؟
وأفاد مراسلنا في سوريا بأن رسالة الكاظمي للأسد تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.
وأكد مراسلنا بان تم خلال اللقاء الذي جمع بين الاسد والفياض التأكيد على أن التحديات التي تواجهها المنطقة تستلزم تعاوناً وثيقا بين دولها.

وحسب وكالة السورية الرسمية جرى خلال اللقاء بحث التنسيق المستمر للجهود السورية-العراقية في مجال مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان من قبل تنظيم “داعش” والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية الأخرى.

ماذا كان فحوى رسالة الكاظمي الى الرئيس السوري؟
وتم التأكيد على أن دحر الإرهاب الذي عانى ومازال يعاني منه الشعبان السوري والعراقي لن يكون إلا على أيديهما وبسواعد الجيشين السوري والعراقي اللذين حققا إنجازات كبيرة على هذا الصعيد وتمكنا من تحرير معظم الأراضي التي كان الإرهابيون يسيطرون عليها رغم الدعم الخارجي الكبير الذي تلقوه طوال السنوات الماضية.

كما أكد الطرفان أن التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة والمخططات الخارجية الخطيرة التي ترسم لها تستلزم تعاوناً وثيقاً بين دولها من أجل إفشال هذه المخططات ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونها.

ووصل الفياض الى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم لتسليم رسالة الكاظمي الى الأسد ذلك بعد يومين من لقاء ثلاثي بين العراق والأردن ومصر في العاصمة الأردنية عمان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.
رقم : 882584
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