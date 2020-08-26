العراق يسجل 72 وفاة و3837 إصابة جديدة بكورونا

وجاء في بيان للوزارة أنه سجلت مختبرات الصحة والبيئة هذا اليوم (3454) حالة شفاء في العراق موزعة في بغداد / الرصافة 383، بغداد / الكرخ 210، مدينة الطب 80، النجف الأشرف 289، السليمانية 69، أربيل 280، كربلاء 292، كركوك257، ديالى 154، واسط 208 ، البصرة 262، ميسان 167، بابل 222 ، الديوانية 115، ذي قار 210، الأنبار 63، المثنى 94، نينوى 50 ، صلاح الدين 49.



وسجلت الصحة العراقية 3837 إصابة جديدة لهذا اليوم توزعت في بغداد الرصافة442، بغداد الكرخ225، مدينة الطب148، النجف110، السليمانية 109،أربيل264، دهوك90 ، كربلاء335، كركوك191، ديالى91، واسط229، البصرة320، ميسان96، بابل163، الديوانية192،ذي قار270الأنبار85، المثنى 278، نينوى 150، صلاح الدين49 .





وتوفي في عموم البلاد 72 توزعوا في بغداد الرصافة6، بغداد الكرخ4،مدينة الطب1، السليمانية6 ، أربيل8، كربلاء9، كركوك3، ديالى2، واسط 2 ، البصرة8، بابل4، الديوانية 5، ذي قار1، الأنبار1 ، المثنى 4، نينوى 6.



بهذا يسجل العراق منذ بداية الوباء والى الان مجموع إصابات 215784 ، منها 157215 حالة شفاء ، و6668 حالة وفاة.