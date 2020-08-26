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الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 16:53

العراق يسجل 72 وفاة و3837 إصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل 72 وفاة و3837 إصابة جديدة بكورونا
وجاء في بيان للوزارة أنه سجلت مختبرات الصحة والبيئة هذا اليوم (3454) حالة شفاء في العراق موزعة في بغداد / الرصافة 383، بغداد / الكرخ 210، مدينة الطب 80، النجف الأشرف 289، السليمانية 69، أربيل 280، كربلاء 292، كركوك257، ديالى 154، واسط 208 ، البصرة 262، ميسان 167، بابل 222 ، الديوانية 115، ذي قار 210، الأنبار 63، المثنى 94، نينوى 50 ، صلاح الدين 49.

وسجلت الصحة العراقية 3837 إصابة جديدة لهذا اليوم توزعت في بغداد الرصافة442، بغداد الكرخ225، مدينة الطب148، النجف110، السليمانية 109،أربيل264، دهوك90 ، كربلاء335، كركوك191، ديالى91، واسط229، البصرة320، ميسان96، بابل163، الديوانية192،ذي قار270الأنبار85، المثنى 278، نينوى 150، صلاح الدين49 .


وتوفي في عموم البلاد 72 توزعوا في بغداد الرصافة6، بغداد الكرخ4،مدينة الطب1، السليمانية6 ، أربيل8، كربلاء9، كركوك3، ديالى2، واسط 2 ، البصرة8، بابل4، الديوانية 5، ذي قار1، الأنبار1 ، المثنى 4، نينوى 6.

بهذا يسجل العراق منذ بداية الوباء والى الان مجموع إصابات 215784 ، منها 157215 حالة شفاء ، و6668 حالة وفاة.
رقم : 882595
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