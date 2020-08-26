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الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 17:39

تدشين أكثر من 100 مشروع للاتصالات بوسط ايران

تدشين أكثر من 100 مشروع للاتصالات بوسط ايران
وقال مدير قسم الاتصالات في محافظة يزد محمد رضا زارع إن 130 مشروعاً اتصالياً باستثمار قدره 573 مليار ريال في مجال التأسيس والتطوير والتركيب خلال الاسبوع الجاري (اسبوع الحكومة) على صعيد المحافظة.

واضاف زارع: وتشمل هذه المشاريع تطوير خطوط الاتصالات الضوئية ، وتطوير مفاتيح الهاتف الثابت ، وإنشاء منصة للهاتف الثابت والإنترنت فائق السرعة في مدينتي ميبد ويزد ، وتنفيذ مشروع الألياف الضوئية ، وتنمية تقنيتي 3G و 4G في الاتصالات.

وتابع: إن تطوير معدات الإنترنت المنزلية عالية السرعة في المحافظة ، وتركيب مفاتيح البيانات ، وإنشاء منصة لتقديم خدمة سورينو في مدينتي تافت ويزد وزيادة قدرات البنية التحتية للمحافظة في 21 محطة هي خطط أخرى ستدشن خلال هذا الأسبوع.

وأشار مدير الاتصالات بمحافظة يزد إلى إنشاء 17 موقعًا لشبكة الهواتف النقالة للجيل الثاني ، وتطوير 33 تقنية للجيل الثالث ، و33 تقنية من الجيل الرابع ، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الاولى لمشروع الألياف الضوئية من بين المشاريع الأخرى التي ستدشن خلال الأسبوع الجاري.
رقم : 882605
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