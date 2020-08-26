​​الاحتلال یشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

ففي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 4 مقدسيين بعد مداهمة منازلهم.



وأفادت مصادر محلية باعتقال محمد نايف عبيد، ومعاذ الأشهب، وعرفات نجيب، ومصطفى الترهوني.



وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مخيم نور شمس شرق المدينة.



وقال نادي الأسير في طولكرم، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي راسم أبو شقير (19 عاما)، بعد مداهمة منزله في المخيم.



وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي النائب المقدسي المبعد أحمد عطون من مدينة البيرة، والنائب عبد الجابر فقهاء من مدينة رام الله، والمواطن عرفات ناصر من بلدة دير قديس .



واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة بير زيت قضاء رام الله، واعتقلت الصحفي مصعب سعيد، والشابين فادي حمد وشجاع درويش، واستدعت المواطن أدهم أبو عرقوب من بلدة بيرزيت ودعته لتسليم نفسه.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ماهر شريتح من المزرعة الغربية والمواطن يعقوب حسين من بلدة جفنا.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من قرية بورين جنوب المدينة

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بورين، وداهمت عدة منازل، واعتقلت قيس أحمد عيد، وشقيقه إسماعيل أحمد عيد.



وفي جنين، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الشاب يوسف جمال الزبيدي من مخيم جنين.