صحيفة عبرية تسخر من التهديدات الصهيونية لحزب الله

وقال المراسل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع، تعليقاً على تهديدات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بني غانتس: "في الواقع، لم يحدث شيء الليلة. اخترنا هدفاً من المشكوك إذا ما كان حزب الله يعرف بأنه له. التهديدات غير ضرورية. لا تريدون تصعيداً لأن الشمال ممتلئ بالمتنزهين؟ من الأفضل السكوت".



يأتي ذلك بعدما نشر رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو تغريدة على "تويتر" قال فيها: "سنرد بقوة على أيّ حادث ضدنا".



وأضاف: "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله بإطلاق النار على قواتنا. لن نقبل بشن أي عدوان على مواطنينا، وسنرد بقوة على أي اعتداء كان. أنصح لحزب الله بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة. حزب الله يعرض الدولة اللبنانية مرة أخرى إلى خطر بسبب عدوانيته".



وعلّق وزير الأمن الصهيوني بني غانتس على الحدث الأمني الذي حصل في شمال الاراضي المحتلة أمس الثلاثاء، وقال "لن نسمح لنصر الله استهداف جنودنا أو دولتنا، وسنرد رداً قاسياً على كل حدث يحصل على حدودنا".



وكانت قوات الاحتلال استهدفت أمس الثلاثاء نقاطاً حدودية مع لبنان بقذائف فوسفورية، وتحدثت وسائل إعلام صهيونية عن احتمال "خرق" في السياج على الحدود الشمالية للأراضي المحتلة، وقالت إن المنطقة تشهد تحليقاً كثيفاً للطائرات الحربية والمروحية.



يذكر ان الجيش الصهيوني يعيش حالة من الخوف والترقب على خلفية تأكيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن المقاومة سترد على استهداف الصهاينة لقوات حزب الله في سوريا، وأن المقاومة هي من يختار التوقيت والطريقة المناسبة للرد. كما وجه تحذيرا بأنه لو أثبت التحقيق تورط الكيان الصهيوني في تفجير مرفأ بيروت، فإن الرد سيكون قاسيا وبالمثل.

