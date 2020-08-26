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الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 20:37

التطبيع الإماراتي وتصفية القضية الفلسطينية

التطبيع الإماراتي وتصفية القضية الفلسطينية
يرى بعض الخبراء أن تطبيع الدول العربية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي جاء لتمرير خسارة مشروع صفقة القرن، مشددا على أن التطبيع سيرتد سلباً على الحكومات المطبعة بسبب يقظة الشعوب العربية.
 
ويؤكد هولاء أن الإدارة الأميركية حاولت تعويض خسارتها في تمرير مشروع ما سمي بصفقة القرن عبر تطبيع الإمارات مع كيان الإحتلال، مشيراً إلى أن هذا التطبيع كان ضرورياً بالنسبة لترامب ونتانياهو في حملتهما الإنتخابية، كما استخدمت أميركا هذا التطبيع لتوجيه ضربة استباقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد فشلها في حربها على سوريا ومحور المقاومة.
 
وفي سياق متصل يقول محللون سياسيون أنه لا توجد مصلحة لأي دولة عربية أن تطبع علاقاتها مع كيان الاحتلال لأن ذلك سيرتد عليها سلباً بسبب وجود شعوب عربية حية، مضيفاً: نحن نؤمن بأن جزءا كبيرا من الشعب الإماراتي سيواجه هذه الاتفاقية بين كيان الإحتلال والإمارات، كما لم يستطع نتانياهو زيارة البحرين لدواع أمنية، كما لم يستطع أن يذهب الى الإمارات لهذه الأسباب كذلك.
 
من جانب آخر يرى كتاب سياسيون بأن ما حصل بين الإمارات وكيان الإحتلال ليس تطبيعاً بل هو تحالف بين الطرفين لان الإمارات هي اكثر دولة عادت حركات المقاومة ضد "إسرائيل".
 
ويرى هؤلاء أن الإمارات ليست بحاجة لعلاقة مع الإحتلال الإسرائيلي إضافة بأنها تعادي كل القوى المقاومة والحية في الشعوب العربية وتمارسات تحريضية على القتل والمحاصرة نراها في سوريا وليبيا واليمن ولبنان والعراق.
 
ويتابع هؤلاء بأن الإمارات تسير نحو استمرار المقايضة والمحاصرة المالية لهذه الفصائل بما فيهم فصائل المقاومة الفلسطينية حيث شنت حملة إعتقالات مبكرة منذ اكثر من 10 سنوات ضد الفلسطينيين في الإمارات وترحيل بعضهم على خلفية علاقاتهم بفصائل المقاومة في قطاع غزة.
 
ويؤكدون بأن تصرفات الإمارات تأتي في سياق علاقتها مع الولايات المتحدة والإحتلال الإسرائيلي حيث تقوم الإمارات بإعلان عملية التطبيع مع الإحتلال وفق الإملاءات الأمريكية لمساعدة ترامب في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانب آخر يرى محللون بأنه تتمثل عدم صوابية الاتفاق الإماراتي كونه يتعارض مع مصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة أولا ومع مصلحة الشعب الفلسطيني ثانيا، وخروج عن الإجماع العربي الهش أو ورقة التوت التي ما زالت تستر عورات بعض الحكام العرب الذين ينتظرون الإشارة من البيت الأبيض ليتقدموا الصف مصافحين اليد الإسرائيلية الملوثة بدماء شعب فلسطين أطفالا ونساء وشيوخا وشبانا، والتي تعمل بشكل حثيث على تهويد المسجد الأقصى والقدس مسرى نبي العرب  والمسلمين وتصادر مئات الدونمات مما تبقى من أرض فلسطين كل يوم قبل الاتفاق وبعده.




 
رقم : 882630
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