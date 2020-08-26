صالحي: نرفض بالتاكيد اي مطلب ابعد من التزاماتنا

و اضاف علي أكبر صالحي ، رئيس منظمة الطاقة الذرية ، اليوم (الأربعاء) ، في تصريح حول البيان المشترك لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إن وجهات نظر إيران تم الاعلان عنها صراحة في لقاء مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وتابع : لقد قلنا دائمًا أننا ملتزمون بكل ما تعهدت به إيران على الساحة الدولية ، ولكن لن نقبل بالتأكيد أي طلب يتجاوز التزاماتنا . نحن نقبل اي شئ في اطار تعهداتنا في هذه القضية بالذات اي اتفاقية الضمانات ، ولا سيما البروتوكول الإضافي.



وإشار صالحي إلى أننا تفاوضنا مع الوكالة في هذا الاطار وقال انه كان للوكالة طلبات وملاحظات وتمت الموافقة على طلباتهم على أساس المعلومات التي جمعتها الوكالة نفسها وليس على أساس معلومات كاذبة أو مزعومة ، بحيث نأخذ في الاعتبار آراء أو ملاحظات الوكالة في ضوء وجهة النظر المبدئية للجمهورية الإسلامية.



وبشأن البيان المشترك لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قال صالحي انه في هذا البيان ، اتفقنا على أنه بناءً على طلب الوكالة لتفتيش الموقعين ، ووفقا للمعلومات المتوفرة ، يجب ألا يكون لديهما طلب آخر واستنادا للمعلومات المتاحة لديهم يجري انهاء القضية وهذه نقطة مهمة قبلوها أيضًا. لقد أخذنا ملاحظاتهم بعين الاعتبار ونؤكد مرة أخرى على أن وجهات النظر المبدئية للجمهورية الإسلامية قد أخذت في الاعتبار.



وأكد علي أكبر صالحي أن الجمهورية الإسلامية لم ولن تتصرف أبدًا ضد مصالحها الوطنية وسيادتها الوطنية ، وذكر بانه نحن ملتزمون بما تعهدنا به على الساحة الدولية كما اننا نلتزم ببنود كل معاهدة وكل اتفاقية يتم التصديق عليها في الجمهورية الإسلامية.