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الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 20:59

الأردن.. أخ الملك عبد الله يهاجم الإمارات والتطبيع

الأردن.. أخ الملك عبد الله يهاجم الإمارات والتطبيع
واكتفى الأمير علي بنشر رابط مقال منشور في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، دون أن يعلق بأي عبارة على المقال الذي نشره على صفحته بـ"تويتر".

وجاء المقال بعنوان: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: اختراق كبير أم خيانة؟، ويحمل صورة لـمحمد بن زايد مع كلمات خائن والتطبيع خيانة.

وربما تكون مشاركة المقال عبر حساب الأمير علي على تويتر تعبيرا عن موقفه الرافض للتطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي.

وهذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها الأمير الأردني نقداً لقيادات إماراتية، بعد موقف سابق بالوقوف إلى جانب شقيقته الأميرة هيا بنت الحسين، عقب هروبها من الإمارات وطلب اللجوء في بريطانيا وطلبها الطلاق من زوجها محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

ونشر يومها يوليو/تموز 2019، تغريدة فُهم منها وقوفه إلى جانب شقيقته في الظروف التي تعيشها، حيث قال فيها: اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين، ووضع صورة معبرة له مع الأميرة هيا.

وقال المقال المنشور في موقع "ميدل إيست آي" إن التظاهر الإماراتي بأن اتفاق التطبيع مع "إسرائيل" جاء لمساعدة الفلسطينيين هو من مراتب النفاق.

وفند المقال المزاعم الإماراتية بأن اتفاق التطبيع يخدم الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الإماراتيين لم يستشيروا الفلسطينيين قبل هذا الإعلان، كما أن الاتفاق لن يستطيع منع كيان الاحتلال من ضم الأراضي كما فعلت طوال أكثر من 50 سنة، إضافة إلى أن منع الاحتلال الإسرائيلي من فعل أمر غير قانوني ليس أمرا يحتاج أحد أن يكافأ عليه، ناهيك عن أنه تأجيل وليس إلغاء كما روجت الدبلوماسية الإماراتية.

صرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن على سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعلان وقف الضم والتزام حل الدولتين، لإيجاد أفق سياسي لحل الصراع، على حد تعبيره.

وبالرغم من التفاصيل الدبلوماسية، كان من الواضح أن المسؤولين الأردنيين غير راضين عن هذه الاتفاق التطبيعي لانه أضعف الإجماع العربي حول "مبادرة السلام العربية" لعام 2002، التي أقرتها جامعة الدول العربية.
رقم : 882638
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