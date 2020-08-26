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الأربعاء 26 آب 2020 ساعة 22:06
ايران تتضامن مع افغانستان بحادث السيول
وأفادت مصادر ان سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اعرب عن تعاطفه مع أفغانستان حكومة وشعبا في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت بعض مناطق أفغانستان ، والتي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
882651
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