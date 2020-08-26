ايران تتضامن مع افغانستان بحادث السيول

طهران (اسلام تايمز) - عقب الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق في أفغانستان ، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومالية ، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن تعاطفه مع افغانستان حكومة وشعبا.