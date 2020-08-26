رسـالة بغداد إلى دمشق.. التوقيت والأهداف

في التفاصيل، الكاظمي العائد حديثا من واشنطن وقمة الأردن التي جمعته بملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكلف شخصية أمنية وسياسة لها ارتباط وثيق بمحور المقاومة بتسليم الرسالة التي يكتنفها الغموض الى الرئيس الأسد.



مراقبون للشأن الإقليمي يتوقعون أن تكون مفاد الرسالة كالتالي:



أولاً، خضوع الإدارة الأميركية العميقة لدمشق بعد هزيمتها أسياد البيت الأبيض باستبدال واشنطن بموسكو كقوة نافذة في المنطقة وقريبة من محور المقاومة الذي بدد المخططات الصهيواميركية باستراتيجية الردع العسكري والسياسي.



ثانياً: الرسالة قد تكون تستهدف القضية السورية والمستجد فيها في ظل فشل مشروع قيصر الاميركي الذي اراد به البيت الأبيض تجويع الشعب السوري واجبار دمشق بالتخلي عن محور المقاومة فضلا عن التقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مفاوضات جنيف.



ثالثاً: قد تكون الرسالة موجهة الى الجمهورية الاسلامية عبر حليفتها دمشق وبذلك يكون الغموض قد اكتنفها قبل العروج الى طهران لأنها وبحسب المراقبين للشأن الإيراني ستكون كمثيلاتها المرفوضة من قبل القادة السياسيين في ايران الذين يواجهون التصعيد الأميركي بسياساتهم الرادعة للهيمنة الأميركية والإستكبار العالمي.



في المحصلة، التحالف القائم بين سوريا والعراق وإيران، ينجح تباعا في افشال المخططات الصهيواميركية من جهة وكسر المجموعات الارهابية من جهة أخرى. هذا التحالف بات هدفاً للقوى المعادية لسوريا وفي مقدمتها الولايات المتحدة و"اسرائيل".



تل أبيب القلقة من التحولات لمصلحة الإدارة السورية ومنها موقع محور المقاومة، تحاول تأليب الغرب على دمشق لكونها حلقة أساسية في المحور وتضغط من جهة أخرى على طهران وموسكو لتغيير المسارات الإستراتيجية المتبعة في سوريا.



حتى الآن لا يبدو أن السهام الاسرائيلية - الأميركية المسموعة نجحت في اضعاف حلقات الحلف، أي دول محور المقاومة الإسلامية وروسيا والصين، على العكس من ذلك تؤشر حركة دبلوماسية الحلف الى ثقة بترسيخ تحولات الميدان وترجمتها بتوسيع مروحة الدول الداعمة والمنخرطة في مساعي انهاء الازمة السورية.



خلاصة الحرب على سوريا في بُعدها الميداني والسياسي سباق محموم بين محورين، محور المقاومة ينهض شيئا فشيئا بالدولة السورية. والاستكبار العالمي يراهن على بث سموم الارهاب والتفرقة، أمله كأمل طابخ السم بحسب المعطيات.