الهند تسجل قفزة قياسية يومية في الإصابة بكورونا

والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس.



وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع1023، ليصل مجملها إلى 60472 .