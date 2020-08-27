ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في المانيا

برلين (اسلام تايمز) - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1507 حالات ليصل إجماليها إلى 237936.