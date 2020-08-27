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الخميس 27 آب 2020 ساعة 09:13

«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين في ليبيا

«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين في ليبيا
وتتواصل منذ الأحد الماضي التظاهرات في عدد من مدن غرب ليبيا، مثل طرابلس ومصراتة والزاوية، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.

ودعت المنظمة في بيان لها إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل حول استخدام القوة ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين.
وفي وسط العاصمة طرابلس هتف المتظاهرون وبغالبيتهم من الشبان "ليبيا! ليبيا!" و"لا للفساد" مؤكدين أنهم ضاقوا ذرعا من تدهور الخدمات، والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وطوابير الانتظار الطويلة أمام محطات توزيع الوقود.

وعند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 23 أغسطس، فتح مجهولون بملابس عسكرية مموهة النار على الحشود من دون إنذار مسبق، مستخدمين في ذلك بنادق من طراز كلاشينكوف وأخرى مثبتة على عربات.

وقالت النائبة الإقليمية بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: "إن حكومة الوفاق تتحمل مسؤولية حماية الحق في الاحتجاج السلمي وحماية المتظاهرين من الساعين إلى إسكاتهم بالذخيرة الحية، بجانب وجوب معالجة القضايا الأساسية التي دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع".

ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.

ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس، وحكومة موازية يدعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق البلاد.
رقم : 882698
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