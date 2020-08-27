كوريا الشمالية تشدد الرقابة على الحدود مع الصين

ونقلت المصادر ،اليوم الخميس، عن مصدر في مقاطعة هامغيونغ بوك دو في كوريا الشمالية، أن هذا الإجراء يهدف إلى منع تسرب فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.



وأشارت المصادر إلى أن "الشرطة في مدينة هوريونغ، أصدرت تحذيرا نيابة عن وزارة الأمن العام الكورية الشمالية، جاء فيه أن فيروس كورونا انتشر في كل مكان باستثناء كوريا الشمالية، وأن الأعداء يحاولون إدخاله إلى الجمهورية عبر الحدود".



ووفقا للمصادر، فقد تم فرض إجراءات خاصة على طول الحدود مع الصين، التي يبلغ طولها أكثر من 1400 كيلومتر.



وأكد مصدر آخر، أنه تم توزيع ذخيرة حية على العسكريين في هذه المناطق.



وبحسب البيانات الرسمية، لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الشمالية حتى الآن.