وزيرة الجيوش الفرنسية تصل بغداد

وقال المكتب إن بارلي ستجري ،صباح اليوم الخميس، محادثات مع قائد قوات التحالف الاميركي أو ما يسمة بالتحالف الدولي والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وستتناول الغداء بعد ذلك مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري".



وأوضح أن "بارلي ستركز خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة جماعة "داعش" إلى احترام سيادة العراق.



وتابع ان "بارلي ستتطرق في محادثاتها مع محاوريها إلى التدخلات التركية على الأراضي العراقية، خصوصاً الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق".