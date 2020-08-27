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الخميس 27 آب 2020 ساعة 12:22

قطاع البتروكيماويات السعودي يخسر

قطاع البتروكيماويات السعودي يخسر
وأفادت بيانات أوردها موقع أرقام المتخصص في الشؤون الاقتصادية، بأن شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودي سجلت خسائر قدرت بـ7 مليارات ريال (الدولار الأميركي يساوي 3.74 ريال سعودي تقريبا) بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام السابق والتي بلغت 6.4 مليار ريال.

وهذه الخسائر الفصلية هي الثالثة على التوالي، في وقت تأثر فيه قطاع النفط بتداعيات فيروس كورونا على الطلب العالمي، مما دفع أسعار الخام إلى مستويات متدنية.

ووفق بيانات موقع أرقام فقد تكبدت شركات البتروكيماويات السعودية خسائر بلغت 3.8 مليارات ريال في الربع الثاني فقط.

وتصدرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قائمة الشركات الخاسرة بعدما أعلنت عن صافي خسارة بلغت 2.2 مليار ريال بالربع الثاني من العام الحالي.

كما تكبدت شركات قطاع النقل السعودي خسائر ناهزت 247 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بأرباح بلغت 180 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي. وتأثرت نتائج هذه الشركات بتداعيات فيروس كورونا.

وتراجعت الأرباح المجمعة للشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي بنسبة 76%، لتبلغ نحو 27 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ونزلت الأسهم السعودية في بداية تداولات امس الأربعاء عقب مجموعة من نتائج أعمال الشركات التي جاءت مخيبة للتوقعات، قبل أن تغلق السوق لاحقا على ارتفاع طفيف بواقع 0.2%.

وكان المؤشر السعودي قد أنهى جلسة أمس الثلاثاء على انخفاض بـ0.2%.
رقم : 882742
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