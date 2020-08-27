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الخميس 27 آب 2020 ساعة 14:36

الصحة العراقية تشكر المرجعية العليا لتوجيهاتها السديدة للمجالس الحسينية

الصحة العراقية تشكر المرجعية العليا لتوجيهاتها السديدة للمجالس الحسينية
وقالت الصحة والبيئة العراقية في بيان، انها لاحظت التزاماً واضحاً وجيداً من قبل اغلب المجالس الحسينية بتطبيق اجراءات الوقاية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد (الجسدي) وتعقيم اليدين وتعفير الاماكن المخصصة للحضور.

واضاف البيان: لذا فان وزارتنا تشيد بالجهود المباركة لاصحاب المجالس والخطباء الاكارم لاعتمادهم التعليمات الصحية بكل حرص ودقة في اقامة المجالس الحسينية وكذلك نثمن دور الخطباء الافاضل بتضمين خطبهم توجيهات صحية لرفع الوعي الصحي للمواطنين، ونأمل ان تؤدي شعائر عاشوراء وذكرى استشهاد سيد الشهداء الامام الحسين وآل بيته عليهم السلام في هذا العام الى منعطف حقيقي في الوضع الوبائي في البلد نحو التحسن وانخفاض معدل الاصابات والسيطرة على الوباء.

وختم البيان بالقول: نتمنى الاستمرار بهذا النهج الصحي الوقائي الذي ينسجم مع مبادئ ونهج صاحب الذكرى عليه افضل الصلاة والسلام الذي لم يخرج اشرا ولا بطرا الا لطلب الاصلاح في امة جده (صلى الله عليه وآله).
رقم : 882770
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