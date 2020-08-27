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الخميس 27 آب 2020 ساعة 14:44

تركيا تعلن إجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط

تركيا تعلن إجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط
وأصدرت البحرية التركية أحدث تحذير، يعرف باسم Navtex، قائلة إنها ستجري مناورات الرماية في شرق البحر المتوسط ​​قبالة الساحل، شمال شرقي قبرص.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده باتت فاعلا حقيقيا على الساحة الدولية، وأن على الجميع أن يدرك ذلك، موضحا أن تركيا لا تطمع بأراضي وبحار أي دولة، ولن تسمح لأي اعتداء يطالها من أراضي وبحار دول الجوار.

وأضاف أكار أن إخطار Navtex الأخير، أطلقته تركيا لدواع أمنية تتعلق بتدريبات قواتها البحرية في منطقة إسكندرون، مشيرا إلى أن جميع فعاليات الجمهورية التركية وقواتها المسلحة تستند إلى أسس مبدئية وتنفذ بشكل حازم.

ولفت الوزير التركي إلى أن وزارته تتولى حماية الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة الطاقة التركية شرق المتوسط.

ومع اتساع نطاق النزاع، قالت فرنسا يوم الأربعاء إنها تنضم إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط.

وتعليقا على الإعلان الفرنسي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي إن نشر طائرات عسكرية فرنسية في قبرص ينتهك المعاهدات المتعلقة بالسيطرة على الجزيرة وإدارتها بعد الاستقلال عن بريطانيا في عام 1960.

ولفت أقصوي إلى أن موقف فرنسا يشجع بشكل خطير اليونان وقبرص على تصعيد التوترات في المنطقة.
رقم : 882772
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