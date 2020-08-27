عون: لست نادما ولم أتهرب من المسؤولية

وأكد عون في حديث لصحيفة "Paris Match" أنه "لستُ نادماً مطلقاً كوني رئيساً، البعض كان يتمنى الاّ اكون في هذه الفترة الصعبة والدقيقة، والبعض الآخر يقول انّ وجودي في هذا الظرف افضل بكثير للبنان لأنهم يثقون بي وبتصميمي على العمل لإنقاذ البلد، انا ما تهّربت يوماً من المسؤولية بل اتحملها حتى النهاية".
ولفت عون الى ان "مكافحة الفساد تكون عبر تطبيق القوانين، وبدأت بالفعل خطوة اولى واساسية على هذه الطريق، من خلال اقرار قيام تحقيق مالي جنائي في مصرف لبنان، وسيشمل التحقيق كل المؤسسات الرسمية، القاعدة الذهبية هي المحاسبة وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات".