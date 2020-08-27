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الخميس 27 آب 2020 ساعة 16:09

عون: لست نادما ولم أتهرب من المسؤولية

عون: لست نادما ولم أتهرب من المسؤولية
وأكد ​عون​ في حديث لصحيفة "Paris Match" أنه "لستُ نادماً مطلقاً كوني رئيساً، البعض كان يتمنى الاّ اكون في هذه الفترة الصعبة والدقيقة، والبعض الآخر يقول انّ وجودي في هذا الظرف افضل بكثير ل​لبنان​ لأنهم يثقون بي وبتصميمي على العمل لإنقاذ البلد، انا ما تهّربت يوماً من المسؤولية بل اتحملها حتى النهاية".

ولفت عون الى ان "​مكافحة الفساد​ تكون عبر تطبيق القوانين، وبدأت بالفعل خطوة اولى واساسية على هذه الطريق، من خلال اقرار قيام ​تحقيق​ مالي جنائي في ​مصرف لبنان​، وسيشمل التحقيق كل المؤسسات الرسمية، ​القاعدة​ الذهبية هي المحاسبة وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات".
رقم : 882783
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