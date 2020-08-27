بوتين يدعو كل الأطراف الى إيجاد 'حل' لأزمة 'بيلاروس'

وتشهد بيلاروس حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية في 9 آب/أغسطس.



وقال الرئيس الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نحن متأكدون بأن كل المشاركين في هذه العملية يتحلون بالنية الحسنة، بدون تشدد، لإيجاد حل" للأزمة.



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت في وقت سابق الاربعاء، أن روسيا تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، بما في ذلك الدعوات العلنية للمظاهرات المناهضة للحكومة، فيما صرحوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، أن الشعب البيلاروسي هو نفسه سيقرر كيفية الخروج من الأزمة دون وساطة.



وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية، يوم الاثنين، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، الوضع داخل البلد وحولها، وخاصة على الاتجاه الغربي.