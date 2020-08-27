هنية: التطبيع الإماراتي طعنة في ظهر شعبنا

وقال هنية، في لقاء صحفي مع الإعلام التركي في مدينة إسطنبول، إن اللقاء مع الرئيس رجب طيب أردوغان يأتي في سياق العلاقات التاريخية والثابتة الأصيلة لتركيا مع فلسطين بكافة فصائلها.



وأكد أن الرئيس التركي تواجد على خط المصالحة الوطنية الفلسطينية منذ أمد بعيد ويحث حماس وفتح على إنجازها.



ووصف رئيس حماس اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال بأنه "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".



وأوضح هنية أن اتفاقية التطبيع الإماراتية جاءت في ظل تحالف إقليمي في المنطقة تقوده "إسرائيل".



وبين هنية أن الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها يرفضون تطبيع الإمارات، محذراً من أن اتفاق الإمارات "سيكون جسرا لمرور مزيد من التطبيع مع إسرائيل".



وجدد رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" رفض الحركة لصفقة القرن "التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية"، وقال: "قررنا مواجهتها عبر إفشالها لأن الشعب لا يمكن أن يفرط بحقوقه".



وعبر هنية عن ألمه من تماشي دول عربية مع صفقة القرن الأمريكية بهدف إخراج القضية والشعب الفلسطيني من المعادلة.