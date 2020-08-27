وصول 20 جنديا سعوديا للقاعدة الشدادي الامريكية بالحسكة

واضافت المصادر ان هؤلاء الجنود وصلوا الى قاعدة الشدادي قادمين من العراق وذلك يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري.



وفي سياق اخر انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر احتكاكا بين وحدات عسكرية روسية وأمريكية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا في ظل أنباء عن إصابات بين الجنود الأمريكيين في المنطقة.



ويوثق الفيديو مدرعات أمريكية من طراز "International MaxxPro" من جهة وعربة نقل مدرعة من نوع "82A" ومصفحات من طرازي "تيغر" و"تايفون" وسيارة "أورال" رفقة مروحية "مي-8" في الجو تابعة للجانب الروسي. ويبدو أن العربات الروسية تمكنت من تجاوز المصفحات الأمريكية ومحاصرتها.



وقد أكد مسؤولان أميركيان لرويترز وجود إصابات بين الجنود الاميركيين، مشرين الى أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار وأحد المسؤولين قال إنها نتيجة تصادم.