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الخميس 27 آب 2020 ساعة 19:14

قائد ايراني يوجه رسالة قوية لمن يخطر بباله تهديد الايرانيين

قائد ايراني يوجه رسالة قوية لمن يخطر بباله تهديد الايرانيين
ولدى تفقده حرس الحدود في جزيرة قشم بالخليج الفارسي اليوم الخميس قال العميد كودرزي ان الزوارق الايرانية العزلاء تتنقل في مياه الخليج الفارسي للصيد أو التجارة ولاينبغي اطلاق النار عليها حال اقترابها من المياه الاقليمية لدولة أخرى، في اشارة منه الى اطلاق قوة بحرية اماراتية مؤخرا النار على زورق صيد ايراني وقتلها لاثنين من الصيادين الايرانيين.

واشار الى انه طالما دخل رعايا دول الجوار الى المياه الاقليمية الايرانية إلا أن القوات الايرانية تعاملت معهم وفق القوانين الدولية.

وتطرق قائد حرس الحدود الى التعامل السريع للسلطات الايرانية مع الحادث الاخير الذي اسفر عن اعتذار ابوظبي الرسمي وتعهدها بالتعامل مع الزوارق الايرانية طبقا للقوانين الدولية.
رقم : 882815
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