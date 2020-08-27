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الخميس 27 آب 2020 ساعة 19:15

ماذا دار في اللقاء بين سلطان عمان وبومبيو؟

ماذا دار في اللقاء بين سلطان عمان وبومبيو؟
وذكرت الوكالة العمانية اليوم أن الجانبين استعرضا أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة وأمريكا في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما.

ووصل الوزير بومبيو اليوم إلى سلطنة عمان، في زيارة لم يكن معلنا عنها ضمن جدول جولته الإقليمية.

وكتب بومبيو على موقع تويتر :”وصلتُ إلى سلطنة عمان وأتطلع إلى بحث الجهود المبذولة لبناء الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والبناء على الزخم لتعزيز السلام والازدهار في المنطقة”.

وقبل وصوله إلى عمان، زار بومبيو كيان الاحتلال والسودان والبحرين والإمارات.
وذكرت السفارة الأمريكية في مسقط، أن بومبيو والسفيرة ليزلي تسو “التقيا بجلالة السلطان هيثم بن طارق لمناقشة العلاقات المتينة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية”.

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أنه “تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين”.

وكان بومبيو قد وصل إلى سلطنة عمان اليوم الخميس في إطار جولة بالشرق الأوسط بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات أعلن في 13 أغسطس.
رقم : 882817
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