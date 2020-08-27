لا أمن ولا أمان للكيان الصهيوني

القدس المحتلة (اسلام تايمز) - الفزع والتخبط اللذان يسيطران على العدو الصهيوني ولاسيما في بسبب مخاوفه من اشتعال الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان، هما دليل قاطع ان "اسرائيل" كيان هش وهو غير قادر على حماية نفسه فكيف بحماية الدول الاخرى المنخرطة معه في سلك التطبيع المشين.