كاتب لبناني: أميركا تمارس اشعال الحروب الأهلية في 5 دول

وقال إبراهيم، إن "المشروع الأمريكي بدا منذ عام 1990 بمحاولة تقسيم الشرق الأوسط والعالم الإسلامي مرورا في أفغانستان وسوريا والعراق"، مبينا أن "الأميركيين لم يتمكنوا من تقسيم المنطقة على الرغم احتلاله جزءا من العراق ويتحرك في شرق سوريا عسكريا".



وأضاف، أنه بعد "الفشل الامريكي عسكريا وسياسيا في تقسيم المنطقة اتجهوا نحو فرض العقوبات الاقتصادية على بعض الدول ومن ثمة ممارسة الفتن في العراق ولبنان لحماية واشنطن".



وأشار إبراهيم إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ابشع السياسات العنجهية في خمس دول وهي ايران والعراق وسوريا ولبنان واليمن".