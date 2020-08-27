الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 آب 2020 ساعة 20:48

14 فبراير: شعب البحرين لا يرحب ببومبيو في منامة العزة والكرامة

14 فبراير: شعب البحرين لا يرحب ببومبيو في منامة العزة والكرامة
وهذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

متجاهلًا ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وصل سفير الشر والنوايا السيئة «مايك بومبيو» إلى المنامة في جولته الشرق أوسطية ليلتقي مع حكام عملاء ومسؤولين لا يمثلون الإرادة الشعبية، بهدف استكمال خطة التطبيع الخليجي مع العدو الصهيوني بعد أن فشل فشلًا ذريعًا في محطته في الخرطوم التي سبقت المنامة.

نسي بومبيو أنه وصل في التوقيت الخطأ إلى المكان الخطأ، حيث يحيي شعب البحرين الموالي لأهل البيت «عليهم السلام» موسم عاشوراء، وهو شهر تجديد البيعة لسيد الشهداء الحسين «عليه السلام»، وفيه يتجدد الموقف السياسي الشرعي والديني لكل القضايا المصيرية التي تهم المسلمين، وعلى رأسها قضية الأمة المركزية والجامعة «فلسطين» التي هي من صلب ثوابت الشعب البحراني ومبادئه، ولن يتنازل عنها.

وكما فشلت محطته في الخرطوم ستفشل في المنامة، فوحدة الدول الخليجية التي دعا بومبيو إليها لن تكون على حساب فلسطين وشعبها المظلوم، ولن يحددها حكام خونة ومارقون، حيث ما زالت تداعيات خيانة المدعو «محمد بن زايد» تلقي بظلالها البشعة والسيئة والحزينة على نفوس كل الأحرار من أبناء الدول الخليجية الذين لم يرتكبوا ذل التطبيع وعاره مع الكيان الصهيوني المعادي لله والشعوب العربية والدين، ولن يرتكبوه.

ومن هنا نؤكد في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أننا جزء لا يتجزأ من هذا التيار الشعبي المعادي للكيان الصهيوني والمتضامن بكل ما تحمل الكلمة من معنى مع القدس وكل فلسطين، وأن أي لقاء خليفي مع أي مسؤول صهيوني هو طعنة في تاريخ أرض البحرين وشعبها، وحاضرهما ومستقبلهما، ولا يمثل أي مواطن شريف على أرض البحرين.

المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
الخميس 27 أغسطس/ آب 2020 م
رقم : 882834
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
27 آب 2020
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
27 آب 2020
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
27 آب 2020
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
27 آب 2020
ترقب "إسرائيلي".. والسيد نصرالله يمارس الحرب النفسية
ترقب "إسرائيلي".. والسيد نصرالله يمارس الحرب النفسية
27 آب 2020
السيد نصر الله يقرر عدم التعليق الفوري على الإعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘
السيد نصر الله يقرر عدم التعليق الفوري على الإعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘
26 آب 2020
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
26 آب 2020
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
26 آب 2020
ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟
ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟
26 آب 2020
الإمارات تتحول إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفي حُنين من التطبيع
الإمارات تتحول إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفي حُنين من التطبيع
26 آب 2020
الوكالة الدولية للطاقة الذرية واختبار المصداقية مع ايران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية واختبار المصداقية مع ايران
26 آب 2020
جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية
جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية
25 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس