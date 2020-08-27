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الخميس 27 آب 2020 ساعة 20:54

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 27-8-2020

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 27-8-2020
واكد العميد محمد بن شنظور اليافعي نائب رئيس ملتقى التصالح والتسامح الجنوبي  :"ان المجلس الانتقالي والشرعية المزعومة هي الحقيقة مسلوبة الإرادة والسيادة في اتخاذ القرار وما يدعيه حاليا المجلس الانتقالي بتعليق تنفيذ الاتفاقية ليس بارادته بل تلقى توجهات من الامارات التي تعد صاحبة القرار وتتحكم في اتخاذ قرارات المجلس الإنتقالي كاداة من ادواتها، وان الهدف من وراء ذلك يعود الى ان الامارات والسعودية هما اساسا يمثلان المخطط الصهيوني والامريكي".
 
وشدد اليافعي:" للامارات والسعودية مصالحا خاصة تتمثل في ايصال الشعب اليمني في الجنوب من خلال الازمات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والصحية من أجل تقسيم الجنوب الى جزئين او اقليمين احدهما للامارات لتنفيذ مصالحها واهدافها بشرط الاتتعارض مع المخطط الامريكي والصهيوني وكذلك السعودية وبالتالي سيستمر القتال والاشتباكات بينهما".
 
واشار العميد محمد اليافعي الى:" أن السعودية والإمارات يمثلان المخطط الصهيوأميركي في اليمن، والمطلوب من القوى الرافضة للعدوان على اليمن أن تتوحد لمواجهة الاحتلال وادواته".
 
وميدانياً بعد أن خسر تحالف العدوان السعودي الاماراتي خطوطه الأمامية في البيضاء مع هزيمة تنظيمي القاعدة وداعش وخروجهما من قيفه ويكلا، أصبح حسم معركة مأرب بيد صنعاء ورجالها الاشاوس، ودليل ذلك ضغط تحالف العدوان وبريطانيا على الامم المتحدة لانقاذ التكفيريين في المدينة بحجج إنسانية.
 
وفي هذا الصدد فقد نشر الاعلام الامني اليمني صورا لمعمل ومخزن لجماعة القاعدة في منطقة قيفه في محافظة البيضاء، يحتوي على معدات عسكرية يظهر حجم  الاجرام والذي كان يعد لليمنيين والمنطقة من قبل هذه العناصر الاجرامية صنع اجهزة الاستخبارات الغربية والصهيونية والمرتبطة باهداف واجندة تحالف العدوان على اليمن.

وفي هذا السياق أكدت الأجهزة الأمنية اليمنية استمرار عمليات التمشيط والتفتيش للكشف عن جميع معامل ومخازن القاعدة وداعش والتي صنعت وخزنت الموت لليمنيين على مدى 15 عاما من سيطرة تلك التنظيمات على منطقتي قيفة ويكلا .

لاشي في المناطق التي كانت تسيطر عليها القاعدة وداعش يبعث على الحياة، هناك فقط تنتشر معامل الموت التي تفننت التنظيمات الاجرامية في صنعها و تحويل كل ماسخر لخدمة الانسان وتيسير حياته الى الة ووسيلة للقتل بابشع صورة من الغدر والخسة والنذالة.

الأجهزة الأمنية دخلت معملا لصناعة العبوات والاحزمة الناسفة للقاعدة وهذا بعض ماكانت تنتجه تلك الحفنة من المجرمين عملاء الاستخبارات
رقم : 882836
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