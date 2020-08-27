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الخميس 27 آب 2020 ساعة 22:04

بعد الحذاء الذي رسمه على وجه المطبعين.. الأمير علي يمثلني

بعد الحذاء الذي رسمه على وجه المطبعين.. الأمير علي يمثلني
وقد شارك الأمير علي مقالا لموقع "ميدل إيست آي" عنوانه "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: إنجاز أم خيانة؟"، دون إضافة تعليق، حيث كانت الصورة المرفقة بالمقالة تظهر صورة لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، مرسوما عليها حذاء وكُتب تحتها كلمات "خائن" و "التطبيع خيانة".

بعد الحذاء الذي رسمه على وجه المطبعين.. الأمير علي يمثلني
وتعرض الأمير الأردني لهجوم وشتائم من مغردين اماراتيين وسعوديين ليعود بعد بضع ساعات ليحذف التغريدة، ويعيد نشر رابط المقال في تغريدة جديدة دون إظهار الصورة المرفقة مع المقال، قبل أن يحذفه نهائيا.

ويعود المقال -الذي نشر رابطه الأمير علي بن الحسين على تويتر- للأكاديمي الإسرائيلي البريطاني آفي شلايم الذي أشار فيه إلى أن الادعاءات بأن الإمارات عقدت "اتفاق سلام" مع "إسرائيل" لمساعدة الفلسطينيين في تحقيق أهدافهم هو نفاق واضح وسخيف.

وأضاف شلايم أن الإماراتيين "لم يستشيروا الفلسطينيين، بل ذهبوا من وراء ظهرهم للاتفاق مع العدو، ثم استعملوهم كورقة توت".

وأثارت التغريدة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت زخم الانتقادات ضد التطبيع، وفي حين حاول فريق من المغردين لوم الأمير على انتقاد العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، في حين سبقتها الأردن بالتطبيع، اعتبر القسم الأكبر من المغردين ان الامير علي يمثل كل عربي شريف يرفض التطبيع ونشروا وسم #الأمير_علي_يمثلني.

"علياء أبوتايه الحويطي" غردت قائلة: "#الأمير_علي_يمثلني بل ويمثل كل العرب ومن لديه ضمير،أصبحنا في زمن بسب خيانة مسوخ الأرض وأقزامهم ندافع عن الوفي والشريف ومن يتمسك بثوابت الأمه!بن الحسين نطق بلسان الأغلبيه ولايضره الشرذمة الممقوته والمنبوذه في عالمنا كنتؤ قذر مرفوض،ولو لهم مليون حساب ووسيله إعلاميه نحن الأكثريه!".

بعد الحذاء الذي رسمه على وجه المطبعين.. الأمير علي يمثلنيوقال الصحفي الأردني ياسر أبو هلالة إن الأمير "غرّد بمقال كتبه أكاديمي عريق يدرّس في أكسفورد ، ولم ينشر شتائم بحق أحد. بإمكان الأكاديمي غير العريق أن يرد على المقال بمثله، لا أن يشتم الأمير. العيب السياسي هو طعن الفلسطينيين في الظهر والتحالف مع الصهاينة".

بعد الحذاء الذي رسمه على وجه المطبعين.. الأمير علي يمثلني
"عبدالله بن ناصر آل ثاني" شكر الامير الاردني و قال: #الأمير_علي_يمثلني ويمثل كل عربي يؤمن اننا أمة واحدة تمرض لكن لا تموت ويمثل كل مسلم لديه اليقين ان هذة الامة خير امة اخرجت لناس وستعود بأذن الله #عائدون مادام فيها امثال ابن الحسين شكرا

بعد الحذاء الذي رسمه على وجه المطبعين.. الأمير علي يمثلني
"صابر على مر الزمن" قال: غرد فأصاب فأوجع
بعد الحذاء الذي رسمه على وجه المطبعين.. الأمير علي يمثلني
"Sireen Harb" أشار الى الغيظ الاماراتي من التغريدة وقال: "سلمت الأيادي التي هزتهم حين نشرت وأغاظتهم حين حذفت. كل الحب والدعم إلك أميرنا الغالي ارجع نزل المقال سموّك لأنهم اعتقدوا إنه حذف تغريدة يُغيّر من حقيقة موقفك. اصفعهم مرّة أخرى. سلمت يُمناك ويُسراك"

بعد الحذاء الذي رسمه على وجه المطبعين.. الأمير علي يمثلني
"تامر الصمادي" رد على سيل الانتقاد الاماراتي والسعودي لتغريدة الأمير وقال: "بدل أن تحاسبوا #عماد_حجاج، طالبوا بمحاسبة هذا البذيء الإماراتي الموظف في ديوان ولي عهد أبو ظبي، الذي يشتم ويطعن بالأمير الأردني الهاشمي علي بن الحسين.. الى وزير خارجيتنا وسفير #الأردن في الامارات أوقفوا هذه البذاءات.."
بعد الحذاء الذي رسمه على وجه المطبعين.. الأمير علي يمثلني
"qtzl48" نشر صورة الأميرة هيا شقيقة الامير علي وقال"ضربتين بالراس بتوجع سموك .." في إشارة الى وقوف الامير علي إلى جانب شقيقته في الخلاف بينها وبين الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي.

بعد الحذاء الذي رسمه على وجه المطبعين.. الأمير علي يمثلني
يذكر ان الأمير علي بن الحسين يشغل منصب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وهو رئيس اتحاد الأردن لكرة القدم. وهو ابن الملك الحسين بن طلال من الملكة علياء. تولى عدة مناصب عسكرية، ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا، من الفترة من 2011 وحتى 2015. كما أسس المشروع الأسيوي لتطوير كرة القدم عام 2012 الذي يرأسه منذ تأسيس.
رقم : 882846
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