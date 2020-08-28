اليمنيون يحيون عاشوراء بشعار ثورة ضد الطغيان

وأكد مسؤول التعبئة العامة بمحافظة المحويت عامر الاقهومي ان ذكرى عاشوراء مثلت مرحلة مفصلية في تاريخ الامة الاسلامية.



وأضاف ان ذكرى كربلاء استشهاد الإمام الحسين تأتي والشعب اليمني يعيش كربلاء جديدة و يواجه قوى الطاغوت و الإستكبار و النفاق الذين واجههم قبله سيد شباب أهل الجنة.



من جهته أكد مسؤول وحدة العلماء في عزلة الظلاع موسى عبد الكريم أن عاشوراء هي الفاجعـة التي كـان من المفـترض ألا يقـع مثلهـا إلا في تلـك العصور المظلمـة، واشار إلى أن الشعب اليمني يقدم التضحيات في سبيل الله كما قدمها الإمام الحسين لإن القضية هي القضية و المسيرة هي مسيرة واحدة ومن يتولى الله ورسوله و الإمام علي و أعلام الهدى فلن يكون إلا حرا عزيزا كريما و شعاره في هذه الحياة هيهات منا الذلة مهما كانت التحديات و مهما بلغ حجم التضحيات.