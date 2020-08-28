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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 08:30

إيران وآذربيجان تبحثان التعاون في مجال العمل والرعاية الاجتماعية

إيران وآذربيجان تبحثان التعاون في مجال العمل والرعاية الاجتماعية
و تم التأكيد في هذا اللقاء الذي جرى عن طريق الفيديو كنفرانس، على الدور الهام للقاءات والزيارات المتبادلة بين الرئيسين الإيراني والأذربيجاني "حسن روحاني" و "إلهام علييف" لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

واستعرض مساعد وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الايرانية في تقرير إلى نظيره الأذربيجاني التدابير المتخذة في ايران في مجال العمل والرعاية الاجتماعية.

وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في اطار مذكرة تعاون موقعة بين البلدين في مجال العمل والرعاية الاجتماعية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون الثنائي.
وتحدث كريموف في تقريره عن الإصلاحات الجارية في جمهورية أذربيجان في مجال الرعاية الاجتماعية والإنجازات المبتكرة في هذا المجال.

كما اشار الى ان حكومة جمهورية أذربيجان نفذت وفي ظروف تفشي جائحة كورونا، برامج الدعم الاقتصادي والضمان الاجتماعي، فضلا عن إصلاحات في سوق العمل والتوظيف.ووفقا لهذا التقرير،

كما أُعلن في الاجتماع عبر الإنترنت أن أنشطة مركز العمل الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي سيكون مقره في باكو، سيساعد في تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة في مجالات العمل والتوظيف والرعاية الاجتماعية.
رقم : 882884
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