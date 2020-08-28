موانئ البحر الأحمر اليمنية تواجه كارثة إنسانية محدقة

وقالت المؤسسة في بيان "إن مخزون مينائي الحديدة والصليف من الوقود أوشك على النفاد وتخشى من عدم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات استقبال السفن الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني".



واستنكر البيان استمرار تحالف العدوان في ممارساته التعسفية واحتجازه سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تراخيص دخول إلى ميناء الحديدة.



وحمّل دول تحالف العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على توقف العملية التشغيلية لمينائي الحديدة والصليف في حال استمر تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.



ووجهت المؤسسة نداء استغاثة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل وممارسة الضغط على دول تحالف العدوان لإطلاق سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة وتلافي حدوث مأساة إنسانية كارثية في اليمن.



وجددت المؤسسة الدعوة للأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى التحرك الجاد لرفع الحصار عن اليمن وتمكين سفن المشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة لتخفيف معاناة المواطنين.