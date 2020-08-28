الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 آب 2020 ساعة 08:33

موانئ البحر الأحمر اليمنية تواجه كارثة إنسانية محدقة

موانئ البحر الأحمر اليمنية تواجه كارثة إنسانية محدقة
وقالت المؤسسة في بيان "إن مخزون مينائي الحديدة والصليف من الوقود أوشك على النفاد وتخشى من عدم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات استقبال السفن الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني".

واستنكر البيان استمرار تحالف العدوان في ممارساته التعسفية واحتجازه سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تراخيص دخول إلى ميناء الحديدة.

وحمّل دول تحالف العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على توقف العملية التشغيلية لمينائي الحديدة والصليف في حال استمر تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

ووجهت المؤسسة نداء استغاثة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل وممارسة الضغط على دول تحالف العدوان لإطلاق سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة وتلافي حدوث مأساة إنسانية كارثية في اليمن.

وجددت المؤسسة الدعوة للأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى التحرك الجاد لرفع الحصار عن اليمن وتمكين سفن المشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة لتخفيف معاناة المواطنين.
رقم : 882887
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
28 آب 2020
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
28 آب 2020
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
27 آب 2020
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
27 آب 2020
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
27 آب 2020
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
27 آب 2020
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
27 آب 2020
ترقب "إسرائيلي".. والسيد نصرالله يمارس الحرب النفسية
ترقب "إسرائيلي".. والسيد نصرالله يمارس الحرب النفسية
27 آب 2020
السيد نصر الله يقرر عدم التعليق الفوري على الإعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘
السيد نصر الله يقرر عدم التعليق الفوري على الإعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘
26 آب 2020
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
26 آب 2020
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
26 آب 2020
ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟
ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟
26 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس